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نتنياهو: روسيا وإسرائيل بالفعل في حالة حرب بالفعل
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبره أنه "بدونك، والعلاقة التي تربطنا، لربما كنا (روسيا وإسرائيل) بالفعل في حالة حرب بالفعل".
وجاء ذلك في مقابلة اجرتها إذاعة جيش الاحتلال مع نتنياهو، اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس بوتين، بحسب نتنياهو، إن "روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام 4 مرات بالفعل".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي اوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هي نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سوريا، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.
ويشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سوريا وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.
والجدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين "إسرائيل" وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سوريا، حيث تنشر موسكو قوات لدعم قوات الرئيس بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سوريا.
وجاء ذلك في مقابلة اجرتها إذاعة جيش الاحتلال مع نتنياهو، اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس بوتين، بحسب نتنياهو، إن "روسيا وإسرائيل اقتربتا من الدخول في صدام 4 مرات بالفعل".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي اوردت المقابلة، أن أسباب هذه الاشتباكات التي كادت أن تقع، هي نتاج أنشطة روسية وإسرائيلية في سوريا، غير أن نتنياهو لم يوضح تلك الأسباب.
ويشار إلى أن نتنياهو قام بعدة زيارات لروسيا للقاء بوتين كان موضوعها الرئيسي الوضع في سوريا وانشطة ايران هناك والتنسيق بين بلديهما.
والجدير بالذكر أن هناك آلية تنسيق بين "إسرائيل" وروسيا لمنع احتكاك بين قواتهما في سوريا، حيث تنشر موسكو قوات لدعم قوات الرئيس بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات المتطرفة والمعارضة المسلحة، فيما تقوم الدولة العبرية بطلعات جوية تستهدف الوجود الإيراني في سوريا.
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