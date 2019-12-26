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وليد فؤاد يعود للأضواء بـ"بحبك قد أيه".. وعرض كليب الأغنية في عيد الحب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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بعد غياب 10 سنوات يعود المطرب وليد فؤاد، للأضواء بأغنية جديدة تحمل اسم "بحبك قد أيه" ضمن ألبوم غنائي يجمع 10 أغنيات سيتم طرحه كاملا في صيف 2020.

الأغنية من كلمات سومة عطا الله وألحان أحمد وسمير صفوت وتوزيع مكس وماستر أحمد وجيه، ويصور المطرب كليب خاص للأغنية لطرحها في عيد الحب القادم.. بالإضافة إلى أغنية "قالوا لي كلام" من توزيع وليد مصطفى، وأغنية كلمات وألحان سيد إمام وستكون مفاجأة الألبوم الغنائي.

ويعتبر المطرب وليد فؤاد فترة غيابه عن الفن بمثابة وقفة مع النفس ومع الوسط الفني ككل، مشيرا إلى أن عودته ينتظرها إتفاق مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد ومع المخرج جميل المغازي على عمل جديد يظهر للنور في 2020.

ووصف "فؤاد" فترة غيابه بالقاسية نوعا ما، لكنه اضطر لها لأن الفن في وقتها كان يسير في اتجاه مخالف لطريقته حسب وصفه، وأضاف: "طوال هذه السنوات كنت حاسس أني ناقصني حاجة وأني متكتف لحد اليوم اللي لقيت بنتي بتقولي ليه يا بابا ما ترجعش تغني تاني، ومن هنا أخذت قرار العودة".

وتابع: تواصلت مع وليد الحسيني وشركته آرت بلس وتعرفت على الملحنين أحمد وسمير صفوت والموزع حمادة الحسينى وبالفعل طرحنا أغنية "خلص وجعها"، والتي لاقت استحسان جمهور السوشيال ميديا واليوتيوب، مما شجعني على الاستمرار وإصدار الألبوم الجديد وأغنية "بحبك قد أيه"، فضلا عن التعاقد على إحياء حفلات لموسم الكريسماس،

يذكر أن المطرب وليد فؤاد له أعمال غنائية متميزة مع الفنان محمد رحيم وتامر علي وعصام إسماعيل وصالح أبو الدهب ومصطفى عوض، ومع الشعراء عبد العزيز عماد ومحمد خليل ووائل حمزة، ومع الموزعين عادل عايش وفهد ووليد مصطفى ومجدي داود وجورج سمير.

ويدرس المطرب وليد فؤاد حاليا عدد من العروض لتقديم أغنية وطنية لأن "الفنان اللي ما يغنيش لمصر يبقى ما غناش" على حد تعبيره.


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