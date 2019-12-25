مبابي يكشف سر جديد في فشل انتقال نيمار الى برشلونة

أكد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دوره في إقناع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالبقاء في حديقة الأمراء هذا الموسم.





وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع " le10sport ": "كنت أتحدث معه كل يوم، وأطالبه بالبقاء".