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مجدي كامل يعلن عن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان مجدي كامل، عن بدء تصوير الجزء الثالث، من مسلسل "البيت الكبير"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على تبادل موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و نشر مجدي صورة جديدة له، وعلق على الصورة قائلاً : "مساء الفل، أول يوم تصوير مسلسل البيت الكبير الجزء الثالث، يا رب اكتب لنا النجاح، الحمد لله، يا رب توفيقك".

يُشار أن مجدي انضم للمسلسل في الجزء الثاني، بعدما اعتذار منذر رياحنة عن عدم استكمال دوره الذي قدمه في الجزء الأول.

والمسلسل بطولة لوسي،سوسن بدر، مجدي كامل،شريف باهر،طارق صبري،مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، طارق صبري، دنيا المصري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.


والجدير بالذكر أنَّ مجدي يُشارك حاليًا في مسرحية" الملك لير"، والمسرحية بطولة يحيي الفخراني، أحمد فؤاد سليم،مجدى كامل،رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور،هبة مجدي، نضال الشافعي، أحمد عزمي،إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، ويقوم بأداء الموسيقي التصويرية الموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.
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