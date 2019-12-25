أبرزهم عادل إمام ويوسف الشريف.. 6 نجوم حجزوا مقعدهم في دراما رمضان 2020

الفجر الفني

- عادل إمام فلانتينو



يخوض الفنان عادل إمام، السباق الرمضاني القادم بمسلسل "فلانتينو"، والذي تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ثم بعد ذلك تتوالي المشاهد والمغامرات.



مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.



_ أمير كرارة الاختيار



يفاجيء الفنان أمير كرارة، جمهوره ومحبيه بمسلسل "الشهيد"، فى رمضان المقبل، والمسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.



_ يوسف الشريف النهاية



يخوض الفنان يوسف الشريف، تجربة جديدة ومميزة بمسلسل "النهاية"، في رمضان القادم، وتدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، ويجسد يوسف الشريف شخصية مهندس تكنولوجى يحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة وتتوالي المغامرات والمفاجأت.



مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة سنرجي، وإخراج ياسر سامي.



- ياسر جلال الفتوة



يدخل الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني القادم بمسلسل "الفتوة"، الذي تدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة، ويوضح زمن العنف والاتاوات التى كانت تفرض قديما على الشعب.



مسلسل "الفتوة" بطولة كلا من"ياسر جلال، دياب، رياض الخولي، مي عمر، مجدي فكري، أحمد خليل، مهار نصار وآخرون".



- محمد رمضان البرنس



ينافس الفنان محمد رمضان الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "البرنس"، والذي تدور أحداثه حول أسرة مكونة من أب ومجموعة من الأشقاء وتحدث بينهم الخلافات والمشاكل.



مسلسل "البرنس" من بطولة نخبة كبيرة من النجوم وهم" محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون".



- عمرو يوسف سيف الله



يخوض الفنان عمرو يوسف، السباق الرمضاني القادم بمسلسل "سيف الله"، والذي يجسد فيها شخصية خالد بن الوليد.



مسلسل “سيف الله” وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ‏ وإنتاج شركة “سينرجي”.



يطل علينا نجوم وصناع الدراما بأعمال فنية مميزة خلال السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٠، ودخل المنافسة الرمضانية كبار النجوم ليمتع الجمهور بالأعمال الدرامية المختلفة.يرصد لكم "" أبرز النجوم التى حجزت مقعدها فى السباق الرمضاني القادم: