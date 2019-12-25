هل تولد الحيوانات في باكستان للموت؟





تُقتل الحيوانات





في باكستان، بدم بارد كل يوم تقريباً؛ حيث أنه لدى باكستان قانون يسمى قانون منع القسوة على الحيوانات؛ لتلبية قسوة الحيوانات.ومع ذلك، فإن القانون لديه عيوب قاتلة؛ حيث أنه ليس شاملاً لأنه يحمي الحيوانات مع أصحابها فقط.والنتيجة الرئيسية لذلك هي، أن الحيوانات الضالة لا تتمتع بأي حماية بموجب القانون، ويمكن قتلها دون أي تداعيات قانونية على القتلة.ولحسن الحظ، جرت محاولة صغيرة في عام 2018 لتعديل القانون، لكنها لم تكن كلية بما فيه الكفاية ولا يزال القانون لا يوفر الحماية للحيوانات الضالة، بخلاف المحاولة الفاشلة لعام 2018 لتعديل الفعل، لم تُبذل أي محاولة أخرى منذ عام 1890ومع ذلك في باكستان، فقط شرائح هامشية من المجتمع تعامل الحيوانات بعناية بينما الحكومة لم تتحمل أي مسؤولية عن العلاج المناسب لحيواناتها.وبشكل مثير للصدمة، وبدلًا من العناية المناسبة، شرعت الحكومة في قتل أعداد كبيرة من الحيوانات في مناسبات عديدة، هل ولدت الحيوانات في باكستان فقط حتى تتمكن من الموت؟ ربما تكون الإجابة نعم، ولكن يمكن اتخاذ خطوات معينة لتغيير هذا الواقع القاتم.كما يوجد نقص شديد في الوعي بالرفاهية الحيوانية في باكستان، هذا يحتاج إلى التغيير من خلال رفع الوعي بالحيوان على المستوى الوطني.ويمكن أن تكون المسيرة الوطنية لرعاية الحيوان بداية جيدة، ولكن لكي تنجح هذه العملية، تحتاج جميع منظمات رعاية الحيوان في باكستان إلى الجلوس على نفس الطاولة ورفع صوت جماعي للحيوانات. ثانيًا، يجب التوعية برفاه الحيوانات في المدارس حتى يمكن تعليم الأطفال منذ سن مبكرة معاملة الحيوانات بلطف.وعلاوة على ذلك، يحتاج المشرعون إلى تشريع وإجراء تعديل كلي لقانون منع القسوة على الحيوانات الحالي، إنهم بحاجة إلى تمديد حماية الفعل ليشمل الحيوانات الضالة وكذلك فرض عقوبات على القسوة على الحيوانات، الفعل الحالي هو مزحة لرفاهية الحيوان، وقد حان الوقت لاتخاذ إجراء لمعالجة هذه المشكلة.ويجب أن تعالج أيضًا مشكلة داء الكلب، يستند موقف الحكومة من أن عمليات قتل الحيوانات مبررة على تهديد انتشار الأمراض عن طريق الحيوانات العنيفة.وأولًا، ليست كل الحيوانات عنيفة، وبالتالي فورة القتل الشاملة لجميع الحيوانات غير مبررة، ثانيًا، يجب تطعيم عدد صغير من الحيوانات العنيفة وتزويدها بمرفق إيواء، يجب إنشاء مرافق المأوى هذه في جميع المدن الرئيسية في باكستان لتقديم التطعيمات لجميع الحيوانات.وفقط بعد اتخاذ كل هذه الخطوات، هل يمكننا القول إن باكستان تهتم بحيواناتها؟ عندها فقط يمكننا أن نقول أن باكستان تتبع المبادئ الإسلامية للرعاية المستحقة للحيوانات، لأنه لا ينبغي أن يولد أي حيوان ليموت موتًا قاسيًا.