أول عارض أزياء من مصابي "متلازمة داون": بحب الرئيس أوي (فيديو)

أعرب الطفل مصطفى نوفل، أول عارض أزياء من مصابي "متلازمة داون"، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له باحتفالية "قادرون باختلاف" قائلًا: "بحب الريس أوي أوي، وحضنته وبوسته".



وقال "نوفل" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc": "الرئيس السيسي صفق ليا وكنت سعيد أوي".



كما روت والدة "مصطفى" قصة التحاق نجلها بعروض الأزياء، قائلة: "في رمضان الماضي، كتبت بوست على الفيسبوك بأن يحقق الله أملي في مصطفى، فعلقت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقالت لي، بتحلمي بإيه، قولت لها، نفسي مصطفى يكون "موديل".



وأشارت إلى أن هناك شركة أزياء تطلب شباب لعمل سيشن تصوير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرسلت لهم صور مصطفى، وتم قبول نجلها والترحيب به".

