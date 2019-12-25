السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين

سيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.



وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفيها والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر.