"فريد": طرح شركات جديدة في البورصة هدفه تنشيط سوق الأوراق المالية

علق محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، قائلًا: " طرح شركات جديدة في البورصة هدفه تنشيط سوق الأوراق المالية".



وتابع رئيس البورصة، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن طرح شركات جديدة يوسع الشراكة الشعبية في ملكية هذه الشراكات، ويزيد من جاذبية السوق المصري، وهذا الأمر واضح في طرح السعودية شركة أرامكو في البورصة التي تعد أكبر شركة في العالم، وهذا نتج عنه نشاط اقتصادي كبير.



ولفت إلى البورصة ستطلع على قواعد القيد الخاصة بالشراكات الجديدة لمعرفة الأرباح خلال آخر عامين، مشيرًا إلى أن إعلان الدولة على زيادة الشركات المطروحة في الأسواق المالية، رسالة بأن الدولة تريد انتهاج سياسة أكثر شفافية، وجذب المزيد من المستثمرين للسوق.

