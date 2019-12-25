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فوز النوبة علي ميت الخولي في مؤجلات القسم الثالث

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النوبة فوزا هاما خارج ملعبه على حساب نظيره فريق ميت الخولى، بهدف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد الفريق السويسي إلى 22 نقطة، بالمركز الثالث، وتوقف رصيد الفريق الدمياطي عند 9 نقاط، بالمركز الحادي عشر.

ويحتل بورتو القمة برصيد 29 نقطة، يلية بورفؤاد الوصيف برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يقام 4 مباريات يوم السبت المقبل، حيث يلتقي رأس البر مع بورتو، البلدية مع بورفؤاد، الكهرباء مع أبو شحاته، أبو صوير مع غزل دمياط، غزل السويس مع دمياط،

وتختتم الجولة الثانية عشر، يوم الإثنين، حيث يلعب النوبة مع السماد، والشهداء مع ميت الخولي.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 29 نقطة.

2- بورفؤاد 24 نقطة

3- النوبة 22 نقطة.

4- الكهرباء 19 نقطة

5- السماد 19 نقطة

6- غزل دمياط 19 نقطة

7- الشهداء 15 نقطة

8- بلدية الإسماعيلية 13 نقطة

9- دمياط 12 نقطة

10- رأس البر 10 نقاط

11- ميت الخولي 9 نقاط

12- أبو صوير 8 نقاط

13- أبو شحاته 7 نقاط

14- غزل السويس 3 نقاط.



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