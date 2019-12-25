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قرار عاجل من لوشيسكو بشأن أجانب الهلال

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:09 م
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لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية، إلى حسم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لملف محترفي الفريق.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن لوشيسكو نفى الأنباء المتداولة حول رحيل جيوفينكو، أو البرازيلي كارلوس إدوادور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقوم إدارة الهلال بإطاحة السوري عمر خربين لتراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار مدرب الهلال، جاء بسبب خشيته من عدم إيجاد بدلاء لتعويض رحيل أجانب الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد كذفت أن إدارة نادي الهلال تسعى للتعاقد مع مهند علي، مهاجم المنتخب العراقي ونادي الدحيل، ليكون بديلا لعمر خربين.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الحزم، مساء غدا الخميس الموافق 25 ديسمبر 2019، على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
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الهلال

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