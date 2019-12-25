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البابا يدافع عن المهاجرين ويدعو للسلام في رسالة عيد الميلاد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ترجمة - منة الشريف
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حث البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، العالم على ترك ضوء عيد الميلاد يخترق "الظلام في قلوب البشر"، الذي يؤدي إلى الاضطهاد الديني والظلم الاجتماعي والصراعات المسلحة والخوف من المهاجرين.

وفي رسالته إلى المدينة والعالم يوم عيد الميلاد، دعا البابا البالغ من العمر 83 عامًا إلى السلام في الأراضي المقدسة، سوريا، لبنان، اليمن، العراق، فنزويلا، أوكرانيا والعديد من البلدان الأفريقية التي تم صيدها حتى في الصراعات.

وكان الخيط المشترك لخطابه أمام عشرات الآلاف من الناس في ميدان القديس بطرس والملايين، الذين يشاهدون أو يستمعون حول العالم هو أن التغيير يبدأ في قلوب الأفراد.

وقال فرنسيس، إنه هناك ظلام في قلوب البشر، لكن نور المسيح لا يزال أعظم، وهو يحتفل بعيد الميلاد السابع من حبه، مضيفاً أنه هناك ظلام في العلاقات الشخصية والعائلية والاجتماعية، لكن نور المسيح أكبر.

كما أشاد فرنسيس، باضطهاد المسيحيين على أيدي الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، وطلب من الله تعزية أولئك الذين يعانون من عقيدتهم.

وفي الأول من ديسمبر، قُتل ما لا يقل عن 14 شخصًا بالرصاص في هجوم على كنيسة في شرق بوركينا فاسو؛ حيث أشعل تمرد إسلامي توترات عرقية ودينية.

سطع الظلام
وقام فرنسيس، الذي سخر من السياسيين الشعبويين بسبب دفاعه عن اللاجئين والمهاجرين، بتخصيص قسم من خطابه لمحنتهم.

وإن ظلم يجعلهم يعبرون الصحارى والبحار التي أصبحت مقابر، وقال فرانسيس، إن الظلم هو الذي يجبرهم على تحمل أشكال لا توصف من سوء المعاملة والاستعباد من كل نوع وتعذيبهم في معسكرات الاعتقال اللاإنسانية.

وهذا الشهر، دعا فرنسيس إلى إغلاق معسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا، وقال: إن "الظلم هو الذي يحولهم عن أماكن قد يكون لديهم فيها أمل في حياة كريمة، ولكن بدلًا من ذلك يجدون أنفسهم أمام جدران اللامبالاة".

وتابع، إنه على الرغم من وجود العديد من المشكلات الضخمة في العالم، إلا أنه لم يكن على الناس أن ينظروا بعيدًا لتصحيح الظلم، يمكن أن يحدثوا فرقًا في مجتمعاتهم الخاصة كبداية للشفاء من جميع "أفراد عائلتنا البشرية الذين يعانون".

وأضاف، آمل أن يخفف الله قلوبنا الصخرية التي غالبًا ما تكون متمحورة حول الذات، وجعلها قنوات من حبه.

ولتأكيد رسالته، اختار الكاردينال فرنسيس الانضمام إليه على الشرفة المركزية للكنيسة، وهما ريناتو مارتينو، الرئيس الفخري لمكتب الهجرة في الفاتيكان، وكونراد كرايوسكي، المونالي البابوي الذي يوزع المساعدات على الفقراء والمشردين في روما.

وقال، إنه من خلال أيدينا الضعيفة، قد يلبس أولئك الذين ليس لديهم ما يرتدونه، ويعطون الجوعى ويشفي المرضى"، مضيفًا أنه من خلال الصداقة، يمكن للجميع أن يكونوا على مقربة من كبار السن والوحيد والمهاجرين والمهمشين.

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نيجيريا مالي عيد الميلاد بوركينا فاسو النيجر المهاجرين‏ السلام الجماعات المسلحة البابا

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