السعودية تطلق حملة الكترونية لتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة





أطلق المركز السعودي اليوم حملة الكترونية لكفاءة الطاقة باسم "لتبقى" لتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة على جميع المستويات، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.









والموقع الالكتروني للحملة الوطنية يهدف لترشيد استهلاك الطاقة ونشر وتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة على جميع المستويات، كما يوضح العديد من الأفكار والمعلومات حول أفضل السبل والممارسات لتوفير الطاقة بكل أشكالها سواء في المنزل أو المركبة أو مكان العمل.









وكما تهدف الحملة الوطنية "لتبقى" لتكثف تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي عبر العديد من الإعلانات التوعوية في حساباتها المتنوعة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بتطبيق العديد من الممارسات البسيطة التي من شأنها أن تقلل من استهلاك الطاقة، ومنها التعرف على بطاقة اقتصاد الوقود في الأجهزة الكهربائية والمركبات.









ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع الحملة والتفاعل مع الحملة التوعوية "لتبقى" وزيارة حسابات الحملة على شبكة الإنترنت ومواقع وبرامج التواصل الاجتماعي عبر موقع حملة لتبقى.