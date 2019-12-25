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شيكو يشارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسرحية "عطل فني"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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شيكو
شيكو
رباب مصطفي
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يشارك الفنان شيكو، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر الفنان الشاب، صورة جديدة له برفقة هشام ماجد وأكرم حسني أثناء تسجيل أغاني المسرحية" عطل فني"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .


علق" شيكو" على الصورة:"قمة التركيز وأحنا بنسجل أغاني المسرحية عطل فني من يوم ٨ يناير إلى ١٢ يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد فى الرياض بطولة أكرم حسني هشام ماجد و شيكو و آيتن عامر و نشوي مصطفي تأليف أمير طعيمة إخراج اوتاكا "، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

فيلم" ديدو":

شاركت فى بطولة فيلم"ديدو" حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بيومى فؤاد، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف كريم فهمي، إنتاج كريم السبكي .

يذكر أن آخر أعمال الفنان شيكو فيلم "قلب أمه" حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمد أوسامة، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، محمود الليثي، محمد ثروت .

شيكو يشارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسرحية "عطل فني"
شيكو يشارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسرحية "عطل فني"
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