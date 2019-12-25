فيديو.. "المريكاتو" الشتوي يزلزل عرش كبار أوروبا

أيام وينطلق موسم الانتقالات الشتوية، والذي من المتوقع أن يشهد سخونة كبيرة في محاولة لبعض الاندية لترتيب أوراقها قبل الأسابيع الحاسمة في الدوريات والبطولات التي تشارك فيها .

أيام وينطلق موسم الانتقالات الشتوية، والذي من المتوقع أن يشهد سخونة كبيرة في محاولة لبعض الاندية لترتيب أوراقها قبل الأسابيع الحاسمة في الدوريات والبطولات التي تشارك فيها .

ومن المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات في يناير خلخلة كبيرة في بعض الاندية وتعاقدات بدأت الأندية التحضير لها من الآن وهو ما سيحسم مصير بعض النجوم وفي مقدمتهم السويدي ابراهيموفيتش واديستون كافاني ونجم برشلونة فيدال.