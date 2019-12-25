"مرور المملكة" توجه عدة نصائح لقائدي المركبات أثناء كسوف الشمس





وجهت المديرية العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عدة نصائح إلى قائدي المركبات، وهي "المحافظة على تركيزهم عن القيادة أثناء كسوف الشمس، والابتعاد عن النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، وأخذ الاحتياطات اللازمة".





وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح يوم غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.





كما يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف، هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.





ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال؛ لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.





الإدارة العامة للمرور السعودية

إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.





كانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، وصدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم ( قانون السيارات).





تم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.



