أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

هناك حيث هرع إلى الاختباء في أحد الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان،

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان، أثناء مؤتمر انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هناك حيث هرع إلى الاختباء في أحد الملاجئ.

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية، إن "نتنياهو كان في اجتماع مع نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه عندما دوت صافرات الإنذار حيث تم إخراجه من القاعة على الفور".

وتجرى الخميس الانتخابات التمهيدية لرئيس حزب "الليكود".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد عملية إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة الإسرائيلية اعترضها الدفاع الجوي".

وتدوي صافرات الإنذار في حال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.



وهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين التي يتم فيها إخراج نتنياهو من قاعة انتخابية في جنوبي اسرائيل بسبب دويصافرات الانذار.

وأخرج الأمن الاسرائيلي، نتنياهو، من قاعة اجتماعات بعد دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.