"هيئة المهندسين" بالمملكة تحتفي بمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الدمام





احتفت هيئة المهندسين في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، من ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية في اختيار قصة نجاح بالعمل الهندسي.





هذا ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني، بمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتمثيله للنموذج الناجح من المهندسين.





وأشاد المهندس أحمد العوهلي، بالدور المهم للمهندس السعودي، وأهميته في رقي الوطن، وازدهاره بمختلف المستويات العلمية والمهنية، موضحاً أن من أساسيات فرص النجاح وأبرزها، التميز في تطور الفكر، ونجاح المسار التعليمي والمهني والثقافي، وأن النجاح متاح للجميع.





كما لفت المهندس العوهلي، إلى أن رؤية المملكة 2030، تعطي فرص للشباب والشابات في ممارسة الأعمال، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المهنية، وتسهيل الفرص المتاحة والبديلة في إجتياز العقبات، وتحقيق بناء المستقبل والتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة.





ونوّه عن مدى سعادته بالعمل في القطاع الهندسي، ووضع هدف واحد أمامه، للإرتقاء في التطوير والبناء نحو الأفضل في مجال الهندسة والصناعات، مع إلتزامه بالنزاهة والإخلاص في العمل.





كما يذكر أنه حضر اللقاء عدد من المهندسين، والمسؤولين، ومنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وعدد من مسؤولي المكاتب الهندسية.





الهيئة السعودية للمهندسين

هي هيئة مهنية علمية سعودية تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة، وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات، وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.



