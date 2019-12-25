صلاح عبدالله لـ"الفجر الفني": "حسن حسني يستاهل مليون تكريم" (فيديو)

وصل الفنانان صلاح عبد الله، وسليمان عيد، إلى مسرح نقابة المهن التمثيلية بشارع القصر العيني لحضور حفل تكريم الفنان حسن حسني والتي يقيمها مهرجان نقابه المهن التمثيلية، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمسرح النقابة بشارع القصر العيني.





وأكد "عبدالله" في تصريحات صحفية، أن الفنان حسن حسني يستحق مليون تكريم، لذلك دعا أصدقاءه من الوسط الفني للمشاركة في تكريمه وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان آخر أعمال النجم حسن حسني فيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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