تردد قناة ATV.. محاكمة يانيز وعودة سالجان || تابع الآن أحداث الحلقة السادسة مسلسل المؤسس عثمان





ينتظر عشاق ومتابعو مسلسل قيامة عثمان أحداث الحلقة السادسة مسلسل المؤسس عثمان اليوم الأربعاء بشغف كبير، حيث تدور الأحداث في إطار ملحمي درامي يرفع المسلسل إلى قيمة أسطورية كبرى على غرار مسلسل قيامة أرطغرل، وقد شهدت الحلقات السابقة إثارة كبيرة، وقد ارتفعت نسب مشاهدة المسلسل الرائع كثيراً في الحلقات السابقة.





الحلقة السادسة مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث الحلقة السادسة مسلسل قيامة عثمان في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يسعى عثمان إلى توطيد الدولة الجديدة وإرساء قواعدها، والقضاء على الأعداء في إطار درامي فريد، كما يحاول عثمان تحقيق العدل للجميع ونصرة المظلومين حتى تقوم الدولة على الحق والعدل، وقد قام بتطبيق القانون حتى على أقرب القادة إليه حتى لا ينتشر الفساد.









أحداث الحلقة السادسة مسلسل المؤسس عثمان

تدور أحداث الحلقة السادسة حول عدد من الصراعات، وعلى رأسها الصراع الذي يدور بين عثمان ويانيز، الذي وصفه البعض بأنه سعد الدين كوبيك آخر، حيث يدبر العديد من الخطط للقضاء على عثمان ومحاربيه، ويتمكن عثمان من الفرار من الشرك الذي ينصبه يانيز بالحيل والخداع، وأحياناً بالقوة.





قيامة عثمان الحلقة السادسة مصير بالا خاتون

من المنتظر أن يقوم عثمان بإنقاذ بالا خاتون من براثن الروم، وأن يتقدم لخطبتها من أديب على لكن يانيز قد يحول دون ذلك، حيث تتم محاصرة عثمان من قِبل يانيز وجنوده، كما يتمكن أديب على من الهرب بعيداً بالكنز المقدس، ويحاول عثمان عقد تحالفات جديدة على غرار سياسة والده من أجل تحقيق النصر على يانيز.





عودة سالجان إلى سوغوت ومحاكمة يانيز

كما تشهد الحلقة السادسة من مسلسل المؤسس عثمان عودة سالجان زوجة غوندوغدو إلى القبيلة مرة أخرى، وعلى صعيد آخر واستكمالاً للمكائد التي يدبرها الروم فسوف تُعقد محاكمة مُزيفة ليانيز وذلك من أجل الإيقاع بالمؤسس عثمان ومحاربيه، حيث سيتم استبدال يانيز بجندي آخر من أجل خداع عثمان.







