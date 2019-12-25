قيس سعيّد يمضي الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي

تولّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020.





وجاء ذلك على إثر إمضاء أمر حكومي جديد، يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019، وأعاد صياغته إثر الإجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر 2019 بقرطاج.



