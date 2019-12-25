Advertisements
Advertisements
Advertisements

Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:11 م
Advertisements
المؤسس عثمان الحلقة 6
المؤسس عثمان الحلقة 6
Advertisements
Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة

بعد عرض قناة atv التركية للأعلان الاول لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 6 والذى جاء فيه اول لقاء بين عثمان وسلجان زوجة عمه جوندودو ليبدأ المخرج بأعادة ابطال مسلسل قيامة ارطغرل مرة أخرى للمؤسس عثمان مع طلب سلجان من عثمان توحيد القبائل التركية كما طلب عثمان من عمته بأن يتقدم للزواج من السيدة بالا خاتون.

تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 6
مع وصول معلومات لعثمان بأن الأعداء يستعدون للهجوم على قبيلة الشاويش سامسا ليجهز عثمان الجنود ويغادر فورا من القبيلة للحاق بالسيد سامسا ومع عرض الاعلان الثانى والذى جاء فيه الكثير من الاحداث الشيقة ومن ابرز تلك الاحداث نصب فخ لعثمان من قبل الاميرة صوفيا وجنودها لكى يعترف على مكان وجود الامانات المقدسة واين يوجد الأديب على.



تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان يعرض كل خميس من كل اسبوع على قناتى الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الاردنية عبر الترددات التالية:

اسم القناة اسم القمر الصناعي التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب
فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي
دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي
الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي
الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي
اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي
TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي
TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي
قطر النايل سات 10971 27500 عمودي


Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيامة عثمان الحلقة 6 قيامة عثمان 6 شاهد قيامة عثمان 6 بث مباشر قيامة عثمان 6 المؤسس عثمان الحلقة 6 الدولة العثمانية الحلقة السادسة من المؤسس عثمان مترجمة

أخبار تهمك

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة تفصل ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الرابعة 125 مترجم shahid4u .. القنوات الناقلة للمسلسل التركي التاريخي

الإعلان التشويقي لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس وأحداث الحلقة 126 والقنوات الناقلة (فيديو)

مشاهدة الحلقة 127 ارطغرل مترجمة بالعربية الآن على موقع النور أونلاين وتردد دعوة واليرموك والشرق

قيامة أرطغرل الحلقة 132 مترجم كامل أونلاين .. قيامة أرطغرل 132 الجزء الخامس مدبلجة HD

الآن عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 134 مترجم بالعربي ” Diriliş Ertuğrul ” تردد قناة trt التركية قيامة ارطغرل

حصريا مشاهدة الحلقة 135 قيامة ارطغرل diriliş ertuğrul الجزء الخامس .. الحلقة 135 مترجمة كاملة بالعربي من خلال موقع النور

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:43 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status