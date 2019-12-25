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Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة
بعد عرض قناة atv التركية للأعلان الاول لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 6 والذى جاء فيه اول لقاء بين عثمان وسلجان زوجة عمه جوندودو ليبدأ المخرج بأعادة ابطال مسلسل قيامة ارطغرل مرة أخرى للمؤسس عثمان مع طلب سلجان من عثمان توحيد القبائل التركية كما طلب عثمان من عمته بأن يتقدم للزواج من السيدة بالا خاتون.
تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 6
مع وصول معلومات لعثمان بأن الأعداء يستعدون للهجوم على قبيلة الشاويش سامسا ليجهز عثمان الجنود ويغادر فورا من القبيلة للحاق بالسيد سامسا ومع عرض الاعلان الثانى والذى جاء فيه الكثير من الاحداث الشيقة ومن ابرز تلك الاحداث نصب فخ لعثمان من قبل الاميرة صوفيا وجنودها لكى يعترف على مكان وجود الامانات المقدسة واين يوجد الأديب على.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان يعرض كل خميس من كل اسبوع على قناتى الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الاردنية عبر الترددات التالية:
اسم القناة اسم القمر الصناعي التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب
فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي
دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي
الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي
الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي
اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي
TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي
TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي
قطر النايل سات 10971 27500 عمودي
بعد عرض قناة atv التركية للأعلان الاول لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 6 والذى جاء فيه اول لقاء بين عثمان وسلجان زوجة عمه جوندودو ليبدأ المخرج بأعادة ابطال مسلسل قيامة ارطغرل مرة أخرى للمؤسس عثمان مع طلب سلجان من عثمان توحيد القبائل التركية كما طلب عثمان من عمته بأن يتقدم للزواج من السيدة بالا خاتون.
تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 6
مع وصول معلومات لعثمان بأن الأعداء يستعدون للهجوم على قبيلة الشاويش سامسا ليجهز عثمان الجنود ويغادر فورا من القبيلة للحاق بالسيد سامسا ومع عرض الاعلان الثانى والذى جاء فيه الكثير من الاحداث الشيقة ومن ابرز تلك الاحداث نصب فخ لعثمان من قبل الاميرة صوفيا وجنودها لكى يعترف على مكان وجود الامانات المقدسة واين يوجد الأديب على.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان يعرض كل خميس من كل اسبوع على قناتى الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الاردنية عبر الترددات التالية:
اسم القناة اسم القمر الصناعي التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب
فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي
دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي
الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي
الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي
اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي
TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي
TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي
قطر النايل سات 10971 27500 عمودي
Shahed الحلقة 6 مترجم | "يعرض الان" مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة
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