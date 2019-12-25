







شاهد LIVE NOW الحلقة 6 (يعرض الان) مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 6 وتردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة



بعد عرض قناة atv التركية للأعلان الاول لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 6 والذى جاء فيه اول لقاء بين عثمان وسلجان زوجة عمه جوندودو ليبدأ المخرج بأعادة ابطال مسلسل قيامة ارطغرل مرة أخرى للمؤسس عثمان مع طلب سلجان من عثمان توحيد القبائل التركية كما طلب عثمان من عمته بأن يتقدم للزواج من السيدة بالا خاتون.تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 6مع وصول معلومات لعثمان بأن الأعداء يستعدون للهجوم على قبيلة الشاويش سامسا ليجهز عثمان الجنود ويغادر فورا من القبيلة للحاق بالسيد سامسا ومع عرض الاعلان الثانى والذى جاء فيه الكثير من الاحداث الشيقة ومن ابرز تلك الاحداث نصب فخ لعثمان من قبل الاميرة صوفيا وجنودها لكى يعترف على مكان وجود الامانات المقدسة واين يوجد الأديب على.تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمانمسلسل المؤسس عثمان يعرض كل خميس من كل اسبوع على قناتى الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الاردنية عبر الترددات التالية:اسم القناة اسم القمر الصناعي التردد الحالي معدل الترميز الاستقطابفور شباب النايل سات 11316 27500 أفقيدعوة النايل سات 10727 27500 عموديالوطن النايل سات 11012 27500 أفقيالشرق النايل سات 11137 27500 عمودياليرموك النايل سات 11678 27500 عموديTRT TURKSAT 11042 8400 عموديTRT EUTELSAT 10928 3000 عموديقطر النايل سات 10971 27500 عمودي