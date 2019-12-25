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أحمد موسى: محدش يقدر يلوي ذراع البلد (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:10 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشركات العالمية المالكة لمحطات البنزين اتفقوا على الانسحاب من السوق المصري في عام 2013، معلقًا: "كنا تحت رحمة الأجانب.. عايزين البلد تولع".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الوقود يمثل قضية أمن قومي؛ لأنه يؤثر على قطاعات كثرة في الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر الأن أنشأت محطات وقود وطنية وخاصة، معقبًا: "محدش يقدر يلوي ذراع البلد".

وأكد الإعلامي أن القوات المسلحة تدخل لتأمين احتياجات المواطن المصري ومنع استغلالهم، متابعًا: "حتى الآن القوات المسلحة حمت مصر من السقوط".
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