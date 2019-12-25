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أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:05 م
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دمياط
دمياط
هند الشيال
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شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم الأربعاء هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث ارتفعت الأمواج أكثر من ٣ أمتار.

كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفه بالإضافة إلى الدفع  بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات.

أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار
أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار
أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار
أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار
أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار
أمطار غزيرة في رأس البر بدمياط وأمواج البحر ترتفع لأكثر من ٣ أمتار
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