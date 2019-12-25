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الشهر المقبل.. جلسة عامة إنتخابية إستثنائية للنجم الساحلي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن النجم الرياضي الساحلي في بيان، عن عقد جلسة عامة إنتخابية استثنائية يوم الجمعة 10 جانفي 2020 على الساعة الثالثة مساء بنزل الجمعية (طريق القلعة الصغرى بسوسة)، حيق سيكون في جدول أعمال الجلسة إنتخاب هيئة مديرة جديدة لإستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المنحلّة.

وأوضح النادي أنّه في صورة عدم توفّر النصاب القانوني (أكثر من نصف المنخرطين البالغ سنّهم 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الجلسة) لإلتئام الجلسة في التوقيت والمكان المحدّد، سيتمّ إنعقاد الجلسة في نفس اليوم على الساعة الرابعة مساء مهما كان عدد المنخرطين والبالغ سنّهم 18 سنة على الأقل في تاريخ الجلسة، وذلك وفقا للفصل 23 من النظام الأساسي للجمعية. 

وسيتمّ فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة لدى الكاتب العام للجمعية ابتداء من 30 ديسمبر الجاري وإلى غاية يوم 06 جانفي 2020 على الساعة السادسة مساء.
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