Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء سيساهم في نقلة نوعية للنقل الكهربائي (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء حيوي واستراتيجي خاصة أنه يتوافق مع توجه الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات لحل مشكلة إدارة المخلفات الصلبة البلدية في إقليم القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق دعم تأسيس البنية التحتية والفنية والاستثمارية لإدارة المنظومة، بالإضافة إلى التحول للنقل الكهربائي بالتركيز على وسائل النقل العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بوزارة البيئة بالقاهرة مع بعثة البنك الدولي لبحث نتائج البعثة التحضيرية لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام وممثلي وزارات التعاون الدولي والبيئة.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية والنقل وبعثة البنك الدولي للاتفاق على اجراءات الإسراع بإعداد هذا المشروع، وتوفير الدراسات الفنية والمعلومات وتكثيف الجهود لاتخاذ خطوات جادة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المشروع في دعم توجه الدولة للتحول التدريجي للنقل الكهربائي في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي، موضحة أن وزارة البيئة اهتمت بهذا المحور على مدار تسع سنوات من خلال مشروعها لاستدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف خفض ملوثات الهواء، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة من خلال المشروع بدعم رفع الوعي لدى المواطن فيما يخص تلوث الهواء.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هذا المشروع مهم للمحافظة خاصة أنه يقدم حلولًا غير تقليدية لحل مشكلة ادارة المخلفات والحد من نسب تلوث الهواء.

وناقش الاجتماع نتائج البعثة التحضيرية للمشروع للاتفاق على خارطة طريق للخطوات القادمة للإسراع بعملية الاعداد والاجراءات، حيث بدأ المشروع من خلال الدعم الفني بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال تلوث الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل "مصر تنطلق".

وزيرة البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء سيساهم في نقلة نوعية للنقل الكهربائي (صور)
وزيرة البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء سيساهم في نقلة نوعية للنقل الكهربائي (صور)
وزيرة البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء سيساهم في نقلة نوعية للنقل الكهربائي (صور)
وزيرة البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء سيساهم في نقلة نوعية للنقل الكهربائي (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطوة تفصل ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:43 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status