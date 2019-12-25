صحة السويس تضبط أدوية ترامادول مهربة وأدوية جدول بالصيدليات

قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس بالتنسيق والتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بالسويس بشن عدة حملات تفتيشية مشتركة على الصيدليات، وقد أسفرت حملات التفتيش عن ضبط أدوية ترامادول مهربة وأدوية جدول بدون فواتير وأدوية مهربة، وتم تحريز الأدوية وعمل التقرير الفني اللازم وتسليم التقرير والأحراز لمباحث المكافحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتعليمات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس بإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الأماكن غير المرخصة بالمخالفة للقانون.



وقد شارك في الحملة لجنة التفتيش بالمديرية الدكتورة مريم سلامة مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة مروة محمد مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة زينب مجدي مفتش الصيدلة، وتم تحرير محاضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.



