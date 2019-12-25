بث مباشر live مسلسل قيامة عثمان الحلقة السادسة مترجمة 6 bolum توقيع اتفاق ثلاثي في المؤسس عثمان "قناة ATV"



نتابع معكم مسلسل قيامة عثمان الحلقة السادسة 6 وأحداث المؤسس عثمان التي تعرض مترجمة على موقع قصة عشق عقب عرضها مباشرة على قناة atv التركية والتي نجحت في اقتناص حقوق المسلسل التاريخي بعد خمس مواسم تابعت خلالها الجماهير العربية والتركية قيامة أرطغرل على قناة TRT، واجتذب هذا العمل الفني انتباه الكثير من المشاهدين بعد عرض 5 حلقات منه خلال الأسابيع الماضية حيث يبلغ معدل العرض حلقة واحدة تستمر لمدة أكثر من ساعتين أسبوعيا.



مسلسل قيامة عثمان

وأصبحت مشاهدة مسلسل قيامة عثمان أحد أهم الركائز يوم الأربعاء من كل اسبوع بالنسبة للمشاهد العربي على موقع قصة عشق في حوالي منتصف الليل والساعات الأولى من صباح الخميس، بينما يتابعه البقية على القنوات مثل قناة الفجر الجزائرية التي بدأت في عرض قيامة عثمان مترجمة للمرة الأولى هذا العام بينما تابعت قنوات دعوة واليرموك ووطن ما اعتاد عليه الجمهور في نفس موقت عرض قيامة أرطغرل في السنوات السابقة.







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قيامة عثمان الحلقة السادسة

وتبدأ الحلقة السادسة من قيامة عثمان بما انتهت اليه سابقتها، فمقابلة عثمان ليانيز في السوق في منزل أديب علي، حواره معه ثم اقامة المحاكمة الخدعة ليانيز واستبداله بشخص آخر بعد ذهاب علي شار بصحبة دوندار وجوندوز وباتور للقلعة للاجتماع مع صوفيا وتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف وينجح عثمان في الحصول والامساك بمقاتلي صوفيا الذين هجموا على ابن بامسي.



وبعدها يتم خداع عثمان مرة أخرى بعمل مكيدة له من مساعدي يانيز الكتالونيين الذين قد اجتاحوا السوق في الحلقات الماضية واختطفوا السيدة بالا، حصاره هو ومحاربيه لاجباره على الاعتراف بمكان الشيخ أديب علي والكنز الاسطوري وتشهد الحلقة مفاجأة قوية بعودة سالجان زوجة عمه جوندجدو وحديثها من زهرة خاتون التي تترصد لها بتعليمات من زوجها دوندار في ظل شك سالجان في نواياها.



