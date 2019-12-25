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رسميا.. إعلان 'دقاش' بلدية سياحية
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:49 م
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مروى الجلاصي
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أعلن وزير السياحة ووزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي عن تصنيف بلدية دقاش من ولاية توزر بلدية سياحية، ويأتي إدماج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية، بالنظر لما تشهده الجهة من من حركيّة سياحيّة.
وتعتبر دقاش معبرا ومسلكا سياحيا إلى باقي مناطق ولاية توزر، خاصة في ظل ما تشهده توزر ومختلف المناطق السياحية بالجنوب التونسي عموما من حركية كبيرة، بتوافد العديد من السياح التونسيين والأجانب بعد رفع الحظر عن الجنوب التونسي.
وأوضح الطرابلسي أنّ هذه الخطوة تتطلّب إدخال تغييرات على المدينة وفقا للصفة الجديدة لدقاش، بعد إدراجها كبلدية سياحية لمزيد ادماجها ضمن محيطها السياحي.
ومن جهة أخرى قام روني الطرابلسي بتدشين محطة النقل البري بنفطة، التّي وقع إعادة بنائها بكلفة قدّرت بمليون دينار، وتم الإعلان بالمناسبة عن دخول الخط البري الجديد دقاش/تونس حيز الاستغلال مع تركيز شبابيك لاقتطاع التذاكر في محطة النقل البري بدقاش.
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