بائع متجول: غرامات الإشغال العامة وصلت لـ750ألف جنيه (فيديو)

عرض علاء محمد، بائع متجول بمدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر، شكواه على الهواء من غرامات الأشغال العامة المفروضة عليهم، قائلا: "بعد ثورة يناير كانت الدولة مُنهارة وبعد كل هذه السنوات تم مفاجأتهم بغرامات كبيرة جدا لا يقدرون على سدادها، لأنهم من محدودي الدخل الذين يمتلكون قوت يومهم بصعوبة شديدة".



وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع البائعين المتجولين ذهبوا إلى النيابة والمسؤولين بالمدينة والمحافظة ولم يسمع لهم أحد أو يساعدهم في حل مشكلاتهم، موضحا أنه فوجئوا بغرامة مقدارها 68 ألف جنيه؛ علاوة على أن هناك أحد البائعين يواجه غرامة بمبلغ 750 ألف جنيه من غرامات الأشغال العامة.



وناشد المسؤولين المساعدة في حل هذه المشكلة، وأن يتم السماع لهم؛ لأن الغرامات الموقعة عليهم كبيرة جدا ومُبالغ فيها وهم لن يستطيعوا سدادها لأنهم من البسطاء ومحدودي الدخل والجميع يعلم ذلك.