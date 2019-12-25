سفير الإعلام زكريا فحام لـ"الفجر الفني": ظروف لبنان لم تمنعنا من إقامة مهرجان الزمن الجميل.. ود. هراتش وزيرًا للسعادة

أعرب سفير الإعلام العربي اللبناني زكريا فحام عن سعادته الشديدة بالمشاركة في تحضيرات الدورة الجديدة من مهرجان الزمن الجميل وذلك لكونه من ضمن أعضاء لجنة المهرجان.



وأضاف زكريا فحام في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أن الظروف اللبنانية الحالية الغير مستقرة لم تمنعهم من التحضير للدورة الجديدة من المهرجان، وذلك لأن الفن هو سلاح مسالم في وجه كل الصعوبات ولاسيما في وجود د. هراتش ساغبازاريان رئيس المهرجان، مشيرًا إلى أنه أطلق عليه لقب وزير السعادة.



وتابع فحام أن د. هراتش هو إمبراطور الجمال والسعادة، لأنه دائمًا يتحدى الصعوبات ولذلك فالوضع اللبناني الحالي لم يوقفه عن إقامة المهرجان، التي بدأت منذ أسبوع بحضور أعضاء اللجنة، استعدادًا لمفاجآت كبيرة قادمة خلال هذه الدورة وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.



وأما عن الأسماء الأولية للنجوم الذي من المقرر تواجدهم هذا العام، رفض فحام الكشف عنها وأكد أن أعضاء اللجنة ود. هراتش يحرصون على الاحتفاظ بالأسماء حتى يتم الإعلان عنها لاحقًا.



وأما عن سر تواجد الفنانة نبيلة عبيد كل عام في المهرجان، كشف زكريا فحام أنها تجمعها بالدكتور هراتش علاقة صداقة قوية ويعتبرها من عائلة الزمن الجميل.



وفيما يتعلق بتواجدها هذه الدورة أم لا، أوضح أن إذا كانت غير مشغولة أو لاتمانع من الحضور بالطبع ستكون موجودة هذه الدورة أيضًا.









وعن كواليس التعاون مع د. هراتش، أكد فحام على أنه فخور بتواجده ضمن أعضاء لجنة الزمن الجميل، لأنه شئ يزيد من رصيده وأرشيفه، لأن د. هراتش شخص طيب وصادق وقال "لم أخطئ عندما أطلقت عليه لقب وزير السعادة لأنه يزرع البهجة والفرح أينما يكون، والميزة فيه أنه لم يكتفي بالمهرجان فقط، بل يقوم بزيارة الفنانين في منازلهم ويقوم بتكريمهم، فدائمًا مايعطي طاقة إيجابية، والعمل معه ملئ بالمحبة لأنها توصل للنجاح".