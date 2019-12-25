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خالد الجندي: السيسي أدخل الفرحة إلى قلوبنا باحتفالية "قادرون باختلاف" (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:56 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
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علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على احتفالية "قادرون باختلاف"، لذوي الهمم الخاصة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "ربنا يبارك في الرئيس السيسي، الذي أدخل إلى قلوبنا لمسة سعادة وشعور بالرحمة كنا في حاجة إليها".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم قاموا بآداء إنساني عظيم للغاية، وعبروا عن نفسهم بشكل جيد للغاية، متابعًا: "مين فينا مبكاش أثناء احتفالية ذوي القدرات الخاصة"، لافتًا إلى أن هؤلاء العظماء أًصبحوا سادة لمجتمع كان مضيع لهم في السابق.

وأشاد باستجابة الرئيس السيسي لأحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي طالب بـ تدريس مادة "احترام الآخر"، معلقًا: "أصبحوا سادة".
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دي ام سي خالد الجندي السيسي احتفالية ذوي القدرات أخبار مصر

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