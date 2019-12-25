الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم تقضي على فيروس سي

قال جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن مصر أول بلد في العالم، تحقق أهداف منظمة الصحة العالمية الخاصة بالقضاء على فيروس سي، لافتَا إلى أن هذا الهدف كان من المخطط له أن ينتهي في 2030، ولكن مصر استطاعت أن تحقق هذا الهدف قبل الاستراتيجية الموضوعة بـ10 سنوات.



وتابع "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن مصر لديها خطة للقضاء على فيروس سي في 18 بلدا إفريقيا، وحاليًا مصر بدأت تصرف علاج فيروس سي في جنوب السودان وإريتريا.



وأشار إلى أن مصر تنسق مع منظمة الصحة العالمية حول تقديم خدمات علاج فيروس سي في الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن ما تقوم به مصر من علاج فيروس سي للدول الإفريقية، عمل تطوعي وليس مطلوب على الإطلاق.

