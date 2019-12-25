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الأنبا توماس يستقبل أسقف أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بالعيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي
حازم رفعت
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استقبل صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المطرانية في السادس من أكتوبر، صاحب النّيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس على رأس وفد من الآباء الكهنة للتّهنئة بعيد الميلاد الجديد

وكان وفي استقباله مع الأنبا توماس وفد من كهنة إيبارشية الجيزة ضم للأب ميلاد موسى، الأب أبرام مرجان، الأب اندراوس فهمي، الأب مرقس صالح، الأب بطرس انور، الأب بيوس فرج، الأب فرنسيس وجدي، الإكليريكي منصور صموئيل والإكليريكي فادي فايق.


وساد اللقاء حوار عن الحياة الراعويّة ومناقشات حول الكتاب المقدّس ودوره في حياة الكنيسة. واستفاض صاحب النّيافة الأنبا توماس في شرح فكره هامّة الا وهي ضرورة ان يعي المؤمنون الفرق بين الترجمة والنص الأصليّ.

وفي نهاية الحوار قدّم نيافته هدايا تذكارية لضيوف المطرانية الكرام.
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قداس ليلة عيد الميلاد عيد الكريسماس الكنيسة القبطية الاقباط الكاثوليك الأنبا توماس عدلي

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