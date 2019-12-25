الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الخميس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في الغد ستكون مماثلة لليوم، والرؤية ستكون أفضل عن اليوم، بسبب قلة نشاط الرياح عن اليوم.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن حالة عدم استقرار الطقس ما زالت متواجدة في الغد، لكنها أقل خطورة من اليوم.



ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ما زالت موجودة، ولكنها أقل حدة، ومن المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية في الغد على مدن بور سعيد والسويس.

