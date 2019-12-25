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مسيرة إحتجاجية لجماهير النادي البنزرتي تغلق حركة السير على الجسر المتحرك

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:43 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نفّذ اليوم عدد غفير من جماهير النادي الرياضي البنزرتي مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام ساعة شارع الحبيب بورقيبة قبل الوصول إلى مقرّ الولاية مرورا بمقر البلدية وبمختلف الانهج الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وقد أعرب المحتجون خلال المسيرة عن رفضهم لما يتعرض له النادي، ممّا وصفوه من مظالم بسبب تأخّر إنجاز مشروع إعادة تعشيب أرضية ملعب 15 اكتوبر وتهيئته بطريقة لائقة وما رافق ذلك من تداعيات مالية سلبية وأيضا رياضية على الجمعية والمشاق التي تتكبّدها جماهير النادي، مطالبين السلطات المعنية التدخل العاجل لاعادة الحق إلى أصحابه وتحديد المسؤوليات .

وتوجّه المحتجون إلى مدخل الجسر المتحرك والتجمهر بالمكان وإغلاقه بالكامل أمام حركة السير في الاتجاهين لاكثر من ساعة تعبيرا عن احتجاجهم .

وكانت السلط الجهوية أحالت أمس ملفّي أشغال مشروعي اعادة تعشيب الارضية الرئيسية والارضية الفرعية لملعب 15 اكتوبر والارضية الرئيسية لملعب فريق الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة على انظار النيابة العمومية لتولّي التحقيق بشأن شبهات الفساد في المشروعين .
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