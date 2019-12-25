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لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:43 م
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فايلر
فايلر
عمر محمد
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وجهت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح صدمة قوية إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على الرغم من بدايته القوية في بطولة الدوري الممتاز.

وقاد السويسري فايلر للفوز في 8 مباريات ببطولة الدوري الممتاز ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد فقط في مباراة أسوان بالمسابقة المحلية.

وعرض عضو بارز بمجلس إدارة النادي الأهلي تمديد عقد السويسري فايلر مع الفريق الأحمر لمدة موسم أخر مقبل بعد انطلاقته القوية مع الفريق في الدوري الممتاز من أجل منع رحيله في حال تلقيه أي إغراءات أوروبية في الفترة القادمة.

ورفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اقتراح تجديد عقد السويسري فايلر مع النادي الأهلي في الوقت الحالي على الرغم من الانطلاق القوية مع القلعة الحمراء.

وشددت اللجنة برئاسة محسن صالح على أن الفيصل في تمديد عقد السويسري فايلر مع الأهلي هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة.

وجاء رفض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فكرة مناقشة تمديد عقد فايلر مع المارد الأحمر على اعتبار أن الفوز ببطولة الدوري الممتاز ليس المعيار الحقيقي للحكم على تجربة السويسري مع الفريق وأنما الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا اللقب القاري في الموسم الجاري وتقييم التجرية عقب انتهاء البطولة الإفريقية.

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