"المرشح".. أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر للإعلامي خالد حبيب

أطلقت دار نهضة مصر للنشر أحدث إصداراتها للكاتب والإعلامي د. خالد حبيب، ومن المتوقع أن تحتفل الدار بهذا الإصدار مع مطلع العام الجديد في 8 يناير 2020.

تسرد فصول الكتاب رواية عن البطل "عمر المصري" الذي يعيش حياة هادئة لا يعكر صفوها شيء، حقق من خلالها العديد من النجاحات حتى انقلبت حياته رأسًا على عقب بعد زيارة تحمل له إغراء لأن يصبح مرشحًا لرئاسة أحد النوادي الأكثر شعبية. لا تستمر مقاومة البطل كثيرًا لينزلق في مسارات لم يعهدها مسبقًا؛ليغوص في مسارات مجتمع لم يعهده من قبل.

"إنها رواية تتحدث عن إغراء الشيطان الذي يأتيك منسابًا جميلًا حتى تقع فريسة في براثنه فتكتشف وجهه القبيح. إنها عن صراع البطل الذي يجد نفسه فجأة أمام هذه المعضلة التي قد نقع فيها جميعًا بدورنا وقصة مواجهته لها".. هكذا افتتح الدكتور خالد حبيب حديثه عن روايته، ثم تابع مضيفًا: "المرشح يعد الثالث بين كتبي الذي أتى هذه المرة على هيئة رواية، بقدر ما تبدو خيالية إلا أنها تحمل بين طياتها بعضًا من الواقع الذي يجعلنا نواجه أنفسنا أمام المرآة، لنسأل هل لا تزال مبادئنا وأخلاقنا حقيقية أم إنها لم تتعرض بعد لمواقف تختبرها بشكل حقيقي. حرصت على جعل كل كتاب أكتبه يمثل لونًا مختلفًا من ألوان الأدب، لكن يربط بينهم خيط واحد يخاطب المبادئ والأخلاق ووعي القارئ، لذلك فإنني سعيد حقًّا بخوض هذه التجربة ولنهضة مصر التي كانتبابًا لننشر هذا الوعي معًا".

في هذا السياق،صرحت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر عن هذا الإصدار قائلة: "إننا سعداء بهذا التعاون مع الكاتب والإعلامي دكتور خالد حبيب الذي استطعنا من خلاله تقديم العديد من الإصدارات الثقافية ذات المحتوى المتنوع، فدائمًا ما يحرص على تقديم وطرح قضايا جديدة للشباب والمجتمع من خلال أعماله ذات الطابع المختلف".

من الجدير بالذكر، أن "المرشح" يعد الثالث الذي تصدره نهضة مصر للكاتب د. خالد حبيب؛ حيث قامت مسبقًا بنشر كتابي"استمارة 6" عام 2017، و"بتاجونيا" في عام 2018.