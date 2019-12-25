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الأرصاد: "محدش هيصدق درجة الحرارة النهاردة كانت كام"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:43 م
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أمطار
أمطار
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم سجلت 18 درجة، ولكن سرعة الرياح زادت من الشعور بالبرودة بصورة كبيرة، معقبًا: "محدش ممكن يصدق إن درجة الحرارة النهاردة كانت 18".

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الأرصاد أرسلت بيانًا لكافة المحافظات حول وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي.

ولفت إلى أن معدل سقوط الأمطار على بعض المناطق في الإسكندرية وصل لـ 45 ملي مكعب، وذروة سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح كانت اليوم.
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