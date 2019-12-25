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الجيش اليمني: مصرع 15 عنصراً من الميليشيات الحوثية بغارات للتحالف

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
الفجر السعودي
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صرح الجيش اليمني، في بيان أُصدر مساء اليوم الأربعاء، بأن تحالف دعم الشرعية شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية، في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 عنصراً، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، مواقع للميليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر عديدة في العدد والعدة.

هذا ولقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، في وقت سابق من اليوم، بنيران قوات الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل، باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي مديرية المصلوب أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية، في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.

وقُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، بانفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "الزرقة، في مديرية المصلوب.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.

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غارات التحالف تحالف دعم الشرعية الميليشيات الحوثية الجيش اليمني

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