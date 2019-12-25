بداية من الخميس.. "MBC مصر2" تبدأ في عرض مسلسل "أنا وبابا وماما" لـ أشرف عبد الباقي

تبدأ قناة MBC مصر2، قي عرض المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "أنا وبابا وماما" يومياً بداية من غدا "الخميس في تمام الحادية عشر مساءً.

وترصد الحلقات الكوميدية أجواء وقصص المشاكل الإجتماعية والأسرية التي تمر بها الكثير من العائلات في المجتمع المصري، ويستعرض يومياً الكثير من الأزمات التي تواجه الآباء والأمهات في تربية الأبناء في ظل مُتغيرات العصر ودخول التكنولوجيا في الكثير من المُعاملات مع تزايد الأحداث والضغوط اليومية.

مُسلسل "أنا بابا وماما" من بطولة أشرف عبد الباقي، ونشوي مًصطفي، وبيومي فؤاد، ولقاء سويدان، وهناء الشوربجي، وأسامة عباس، وعلي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، الطفل مامادو، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج مايكل يبوح.

يعرض مسلسل "أنا وبابا وماما" يومياً على "MBC مصر2"، الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الخميس 26 ديسمبر 2019 الساعة 11:00 مساء.