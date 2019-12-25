نقيب الصحفيين التونسيين: طلبت من الشاهد التسريع بإجراء تعيينات في المؤسسات الإعلامية المصادرة

قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد تناول الوضع المتردي في المؤسسات الإعلامية خاصة منها المؤسسات المصادرة على غرار مؤسسة « دار الصباح » و إذاعة « شمس أف أم » التي تعيش أزمات مادية وفراغا في التسيير مما يهدد باستمراريتها ووجودها على الساحة الإعلامية.





وبين البغوري في تصريح اعلامي ورد على صفحة رئاسة الحكومة أن « النقابة طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال التسريع في إجراء تعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية التي تشهدا فراغا مشددا على أن يكون لدى الحكومة والمعينين برامج واضحة لاصلاح هذه المؤسسات لضمان استمراريتها ».





واضاف أنه يجب المحافظة على استمرارية الدولة وعدم تأثر المؤسسات الإعلامية بالوضع السياسي مبرزا أن نقابة الصحفيين طلبت اتخاذ إجراءات للمحافظة على استمرارية المؤسسات الاعلامية والمحافظة على حقوق العاملين بها.





كما طرحت النقابة وفق ناجي البغوري تخوّفاتها من اختلال المشهد الإعلامي حيث تشهد عديد المؤسسات تهديدات بالغلق على غرار الإذاعات الجهوية والجمعياتية والتي لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه ديوان الارسال الإذاعي والتلفزي وكذلك الصحافة المكتوبة التي تعيش أزمة خانقة.





وبين نقيب الصحفيين في هذا الشان انه « قدم لرئيس حكومة تصريف الأعمال ملخّصا لجملة الإجراأت التي تم اتخاذها وتنتظر التنفيذ، على غرار صندوق الدعم للانتقال الرقمي الخاص بالصحافة المكتوبة وغيرها من الإجراأت الداعمة للاعلام الجهوي والجمعياتي والمشروطة بالتزام أصحاب المؤسسات بتطبيق القوانين الضامنة لحقوق الصحفيين ».





ولاحظ أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراأت في السابق وتم وضع برنامج لإصلاح الاعلام العمومي لكن لم يتم تفعيل هذه الإجراأت، مطالبا بتطبيق هذه الاجراأت للمحافظة على تنوع المشهد الإعلامي وتعدديته.





يشار إلى أن المؤسسات الإعلامية التي كانت على ملك عائلة وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن بينها مؤسسة « دار الصباح » وإذاعة « الزيتونة » (كانتا على ملك صخر الماطري صهر الرئيس السابق بن علي ) و إذاعة « شمس أف أم » (كانت على ملك سيرين بن علي) تعاني صعوبات مادية وفوضى في التسيير منذ سنة 2011.