Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب الصحفيين التونسيين: طلبت من الشاهد التسريع بإجراء تعيينات في المؤسسات الإعلامية المصادرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد تناول الوضع المتردي في المؤسسات الإعلامية خاصة منها المؤسسات المصادرة على غرار مؤسسة « دار الصباح » و إذاعة « شمس أف أم » التي تعيش أزمات مادية وفراغا في التسيير مما يهدد باستمراريتها ووجودها على الساحة الإعلامية.

وبين البغوري في تصريح اعلامي ورد على صفحة رئاسة الحكومة أن « النقابة طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال التسريع في إجراء تعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية التي تشهدا فراغا مشددا على أن يكون لدى الحكومة والمعينين برامج واضحة لاصلاح هذه المؤسسات لضمان استمراريتها ».

واضاف أنه يجب المحافظة على استمرارية الدولة وعدم تأثر المؤسسات الإعلامية بالوضع السياسي مبرزا أن نقابة الصحفيين طلبت اتخاذ إجراءات للمحافظة على استمرارية المؤسسات الاعلامية والمحافظة على حقوق العاملين بها.

كما طرحت النقابة وفق ناجي البغوري تخوّفاتها من اختلال المشهد الإعلامي حيث تشهد عديد المؤسسات تهديدات بالغلق على غرار الإذاعات الجهوية والجمعياتية والتي لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه ديوان الارسال الإذاعي والتلفزي وكذلك الصحافة المكتوبة التي تعيش أزمة خانقة.

وبين نقيب الصحفيين في هذا الشان انه « قدم لرئيس حكومة تصريف الأعمال ملخّصا لجملة الإجراأت التي تم اتخاذها وتنتظر التنفيذ، على غرار صندوق الدعم للانتقال الرقمي الخاص بالصحافة المكتوبة وغيرها من الإجراأت الداعمة للاعلام الجهوي والجمعياتي والمشروطة بالتزام أصحاب المؤسسات بتطبيق القوانين الضامنة لحقوق الصحفيين ».

ولاحظ أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراأت في السابق وتم وضع برنامج لإصلاح الاعلام العمومي لكن لم يتم تفعيل هذه الإجراأت، مطالبا بتطبيق هذه الاجراأت للمحافظة على تنوع المشهد الإعلامي وتعدديته.

يشار إلى أن المؤسسات الإعلامية التي كانت على ملك عائلة وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومن بينها مؤسسة « دار الصباح » وإذاعة « الزيتونة » (كانتا على ملك صخر الماطري صهر الرئيس السابق بن علي ) و إذاعة « شمس أف أم  » (كانت على ملك سيرين بن علي) تعاني صعوبات مادية وفوضى في التسيير منذ سنة 2011.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 5 ساعات

10 تصريحات لمرتضى منصور هزت عرش الكرة المصرية في 2019

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ ثلث ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ ساعة

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

02:58 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status