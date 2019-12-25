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"عسكر" يشارك في القاهرة للكتاب بعلم النفس الرياضي والمهارات النفسية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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بوابة الفجر
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أعلن الدكتور محمد عسكر المدير الفني السابق لمركز شباب شطورة عن كتابيه الجديدين "علم النفس الرياضي " و "المهارات النفسية في علم النفس الرياضي"، الصادران عن دار ماستر للنشر والتوزيع.
وقال الدكتور محمد عسكر أن الكتابين يأتيان ضمن سلسلة في علم النفس الرياضي، الذي يعد أحد الاختصاصات في علم النفس التي تدرس العوامل النفسية في الأداء الرياضي من أجل تحسين أداء الرياضي.
ومحمد عسكر من مواليد محافظة سوهاج و حصل على الدكتوراة في التربية الرياضية من جامعة أسيوط تخصص علم نفس رياضي ، و عمل مديرا فنيا للعديد من الأندية، و قاد منتخب الازهر" للتتويج ببطولة المصالح الحكومية للكرة الخماسية موسم 2020/2019.
"عسكر" يشارك في القاهرة للكتاب بعلم النفس الرياضي والمهارات النفسية
"عسكر" يشارك في القاهرة للكتاب بعلم النفس الرياضي والمهارات النفسية
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