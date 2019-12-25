Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
كلينتون يسرى - محمود عمر - ربيع المقرحى
Advertisements
مع بزوغ فجر يوم الجمعة، ووسط منطقة جبلية شاسعة كائنة بقرية البهنسا.. تقابلك سيدة ستينية نحتت أشعه الشمس وشده الحرارة ملامح وجهها ترتدي عباءة سوداء اللون توجه لك سؤالها المعتاد: مشكلتك أية؟ عقيمة ولا حد عاملك سحر؟ هنا لا مكان للخجل في الإفصاح عن سبب تواجدهم "رجلًا كان أو سيده" وعلى حسب نوع أجابتك يتم تحديد التسعيرة التي تتراوح من 20 جنية إلى 50 جنية ثم تضع يداها على رأسك وتهمس بكلمات غير مفهومة شفتيها وتقول "اتمرمغى فى التراب 3 مرات "، ومن هنا تبدأ رحلتك فى الدحرجة من أعلى جبال السبع بنات فقدسية الموقع تأتي من دماء الفتيات السبع التي تشبعت بها الأرض فصارت مقدسة.

فإذا اتجهنا شمال محافظة المنيا وتحديدا غرب مدينة بني مزار، فتجد المئات من الأهالي الذين يتوافدون على قرية البهنسا التي تشتهر بمعالمها الإسلامية والقبطية والفرعونية، طقوسًا ترتبط بالدجل والشعوذة منها التبرك بضريح السبع بنات التي تحولت لـ مزار للسيدات اللاتي يبحثن عن الشفاء من العقم والإنجاب والرجال أيضًا، بعد أن ينام الزائر أو الزائرة على جنبه الأيمن ثم تتولى السيدة المسئولة هناك بدفعة على الرمال للتبرك والإنجاب.

وتحكى الروايات الشعبية أن منطقة ضريح السبع بنات، دفن بها 7 بنات من البهنسا وقت الفتح الإسلامي، ارتدين زى الفرسان، وساعدن الجيش الإسلامي الذي كان يضم صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم، للتخلص من اضطهاد الرومان، إلا أن الرومان اكتشفوا ما فعلهن، فتم إعدامهن جميعًا ومنذ تلك اللحظة ظلت السبع بنات هن رمز التضحية والعطاء والتبرك بهن وخاصة لدى السيدات.

شهدت أرض البهنسا تاريخ الفتح الإسلامي لمصر، فيرجع سبب تسميه "البهنسا" بـ مدينة الشهداء لكثرة من استشهد فيها خلال الفتح الإسلامي،ففي عام 22 هجرية أرسل عمرو بن العاص جيشًا لفتح الصعيد بقيادة «قيس بن الحارث» وعندما وصل إلي البهنسا، كانت ذات أسوار منيعة وأبواب حصينة، كما أن حاميتها الرومانية قاومت جيش المسلمين بشدة، مما أدى إلي سقوط عدد كبير من الشهداء المسلمين.
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
"مهرجان المرمغة في التراب" هتخلف وتفك العقم.. حكاية "جبل المنيا المبارك" (فيديو وصور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان مصر عقم سحر المنيا اخبار

أخبار تهمك

حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ يوم

عاجل- الكشف عن موقف اتحاد الكرة من قيد كهربا في قائمة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ ساعة

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

10 تصريحات لمرتضى منصور هزت عرش الكرة المصرية في 2019

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفد متعدد الجنسيات يزور آثار المنيا

وفد سياحي إنجليزي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل 11 ألف سائح أجنبي خلال 5 شهور

البهنسا فى المنيا.. هنا مقامات شهداء الجيش الإسلامي

وفد سياحي من دولة ألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

محافظ المنيا: نعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

02:58 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي (صورة)

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status