شاهد.. "قنبلة" دنيا بطمة في 2019 ‎(فيديو)

أصدرت المطربة المغربية دنيا بطمة، أمس، أغنية جديدة تحت عنوان "قنبلة"، عبر القناة الرسمية لزوجها المنتج والمخرج البحريني، محمد الترك، على منصة تحميل الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاملت دنيا بطمة في هذا العمل مع الشاعرة السعودية، منى الطوير، والملحن السعودي، إبراهيم الدخيل، وقام بالإشراف على التوزيع وليد ميمني، فيما تولى الميكساج عارف عامر.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “ندمانة”، اختارت الفنانة دنيا بطمة الاستجابة لطلب جمهورها عبر تقديم أغنية سعودية، كما اختارت سليلة عائلة بطمة، طرح هذا العمل على طريقة "الأرت وورك".

دنيا بطمة حرصت على طرح أغنية تعود بجمهورها العربي للزمن الجميل، خاصة وأنها تتمتع بخامة صوتية تخول لها أداء جميع الألوان الغنائية الطربية منها والشبابية.

يشار إلى أن النجمة، دنيا بطمة، توجت في سبتمبر الماضي، بجائزة “أفضل فنانة مغربية” لسنة 2019، بعد تكريمها من طرف إدارة مهرجان “الفضائيات العربية”، بمصر في دورته العاشرة، والذي كرم إلى جانبها أشهر نجوم الفن في العالم العربي.

كما استطاعت بطمة أن تظفر في وقت سابق بعدة جوائز مهمة، أبرزها جائزة “أفضل فنانة في الشرق الأوسط” وجائزة “أفضل فنانة صاعدة” برسم جوائز “الباما”، في أمريكا.