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"آل الشيخ" يعلن استعداده لعمل خطوة جديدة بالمملكة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:24 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر السعودي
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صرح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بأنه في صدد الاستعداد لعمل خطوة جديدة، في حال إقرارها في المملكة.

وسيكون المستشار تركي آل الشيخ، أول من يشتري فريقاً سعودياً في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية الرياضية في المملكة.

هذا وأوصى مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة، تحت رئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ.

كما يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، يملك نادي ألميريا الإسباني الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية، كما أنه سبق أن أشترى النادي المصري "الأسيوطي" ، قبل عامين، وغير اسمه إلى "بيراميدز"، قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد، وينتقل للاستثمار في الأندية الإسبانية.

الهيئة العامة للترفيه
هي هيئة سعودية أنشئت في 30 رجب 1437هـ الموافق 7 مايو 2016م، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب وأعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، وفي 20 ربيع الآخر 1440هـ عيّن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيساً للهيئة.

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الكلمات المفتاحية

تركي آل الشيخ المملكة آل الشيخ

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