"نافع" يكشف الشركات الرابحة والخاسرة داخل القابضة للصناعات المعدنية



كشف مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن أهم الشركات الرابحة والخاسرة داخل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشيرا إلى أنه تم العمل على إعادة هيكلة المؤسسة بداية من الشركة القابضة والشركات التابعة.



وأضاف "نافع"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه استعان بشركة عالمية لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية والفنية للشركات الأكثر تعثرا، لافتا إلى أن هناك 15 شركة تابعة للشركة القابضة.



وتابع : "الشركات التابعة للشركة القابضة شديدة التنوع منها الحديد والصلب والدلتا للصلب وشركات النحاس، وإيرادات الشركة القابضة في عام 2018 -2019 بلغت 1.6 مليار جنيه"، منوهًا إلى أن شركة أبو زعبل الأهلية تحت التصفية.



ولفت إلى أن إجمالي إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة للشركة القابضة التابعة حوالي 20 مليار جنيه، مضيفا:" صادرات الشركة القابضة 11 مليار جنيه، وشركة النصر للتعدين الأكثر ربحية".

