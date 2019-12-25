الحماية المدنية تخمد حريقا بمستودع عشوائي لبيع البنزين المهرب بالقيروان

تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بمستودع عشوائي لبيع البنزين المهرب كائن وسط تجمّع سكني في منطقة المنصورة بالقيروان المدينة وأسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمستودع وبمحلّ مجاور دون تسجيل اضرار بشرية.





وأفاد مصدر من الحماية المدنية أن اسباب الحريق تعود حسب المعطيات الأوّلية الى اندلاع شرارة بالمستودع أدّت الى تسرّب النيران الى الحاويات البلاستيكة للبنزين وتسبّبت في احتراق المحل بالكامل.



