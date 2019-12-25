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نجم نابولي يطلب الرحيل عن النادي وقطبي مانشستر يظهران في الصورة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:23 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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طالب واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي الرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة و الأقرب له حتى الآن هو الدوري الإنجليزي الممتاز.

كوليبالي يطلب الرحيل عن نابولي

وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي أصبح حريص جدا على مغادرة النادي في انتقالات يناير القادمة.


وأشارت الصحيفة إلى أن كوليبالي أصبح لا يشعر بالراحة في نابولي وأكد على رغبته إلى إدارة النادي في الرحيل في الشتاء القادم.


صراع بين قطبي مانشستر لضم كوليبالي

وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي أظهرا رغبة كبيرة في ضم خاليدو كوليبالي في يناير القادم لتدعيم مركز دفاعهم.


كما ذكرت الصحيفة أن قطبي مانشستر ليسا هما فقط من يرغبان في ضم كوليبالي في الشتاء القادم بل يوجد العديد من الأندية الأخرى أبرزها نادي ريال مدريد ونادي أرسنال.


وحسب ما نشرته التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي نابولي لا يمانع في رحيل كوليبالي عن الفريق في الشتاء ولكن بشرط وصول عرض مالي ضخم ومناسب للنادي.


مشاركات خاليدو كوليبالي مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك خاليدو كوليبالي في 20 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف بعد.

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